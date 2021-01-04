عادل الجبير يعلق للمرة الأولى بعد منح السعودية له جائزة الاعتدال

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن عن فوز الجبير بالجائزة، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الذي أكد في كلمة أن ذلك جاء "نظير جهوده المميزة والواضحة التي مثلت المملكة في المحافل الدولية، مستندا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، التي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادة وشعبا جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في المحافل والمنصات الدولية كافة".

وأشار الفيصل مضيفا إلى أن "جهود وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير وإسهاماته تقاطعت مع أحد أهم أهداف الجائزة، وهو إبراز الصورة الحقيقية والوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية في المحافل العالمية".

من جانبه، علق عادل الجبير على فوزه بجائزة الاعتدال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز ولمعهد الاعتدال بجامعة الملك عبد العزيز على تشريفي بمنحي جائزة الاعتدال لعام 2020. كل ما قمت وأقوم به بتوجيهات قيادتنا الرشيدة".

​وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد تم ترشيح لنيل جائزة الاعتدال 2020 أكثر من 141 جهة وشخصية للجائزة في مجالات الإنسان والمجتمع والسياسة والدبلوماسية والفكر والمعرفة والعلوم والتقنية.

وجاء إعلان الأمير خالد الفيصل عن فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، بجائزة الاعتدال خلال ترؤسه اجتماع بمقر الإمارة في جدة، وبحضور رئيس جامعة الملك عبد العزيز ونائب رئيس أمناء الجائزة الدكتور عبد الرحمن اليوبي، وعميد معهد الاعتدال الأمين العام للجائزة الدكتور الحسن بن يحيى المناخرة.