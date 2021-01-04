الكويت تعلن تفاصيل 3 اكتشافات نفطية جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير إن الاكتشاف الأول كان في حقل "حومه" في الشمال الغربي للبلاد، موضحا أن نتائج التقييم الأولية أظهرت أن مساحة الحقل تبلغ 70 كيلومترا مربعا وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1452 برميلا من النفط الخفيف يوميا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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أما الاكتشاف الثاني، فتركز في حقل "القشعانية" شمالي البلاد، وتصل القدرة الإنتاجية له إلى 1819 برميلا يوميا، مع غاز مصاحب يبلغ 2.78 مليون قدم مكعبة يوميا.

وأوضح الفارس أنه تم اكتشاف نفط تقليدي في شمال حقل "برقان الكبير" في مكامن واره ومودود وبرقان، لتحديد امتداد الحقل بمعدل إنتاج يومي يتجاوز 2000 برميل يوميا، ما يمهد الطريق لإضافة المزيد من الاحتياطيات.

واعتبر الوزير هذه الشركات بمثابة "نجاح" لشركة "نفط الكويت" نظرا للظروف الصعبة التي واجهت البلاد تزامنا مع جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنها تمت من خلال العمل الدؤوب والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأشار إلى "قدرة القطاع النفطي على الصمود في أحلك الظروف"، مضيفا أن شركة "نفط الكويت" أظهرت مرونة والتزام واضحين في القيام بالأعمال الاستكشافية والتطويرية.