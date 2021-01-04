وزيرة الدفاع الإسبانية: سبتة ومليلية إسبانيتان بالكامل تماما مثل مدريد

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "هبري" المغربي، فإن وزيرة الدفاع الإسبانية رفضت في مقابلة مع وكالة "أوروبا برس"، فتح أي نقاش مع المغرب بخصوص ملف سبتة ومليلية، معتبرة أن "هذا الملف محسوم فيه وموقف رئيس الحكومة المغربية لا يعني الدولة الإسبانية في شيء".

ورأت أن "إقحام الجيش الإسباني في معركة سبتة ومليلية غير مطروح".

© AFP 2020 / Fadel Senna

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن المملكة عازمة على "فتح ملف سبتة ومليلية المحتلتين مع الجارة الشمالية للمملكة"، وعلى الإثر ردت وزارة الخارجية الإسبانية باستدعاء سفيرة الرباط، التي أكدت أن "موقف الرباط من سبتة ومليلية لم يتغير باعتبارهما مدينتين محتلتين".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسبانية، أنه تم استدعاء سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش، على وجه السرعة لتقديم إيضاحات حول تصريحات رئيس الحكومة.

وأضاف البيان، أن وزيرة الخارجية كريستينا غالاش، أبلغت السفيرة بنيعيش أن "إسبانيا تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة ووحدة أراضي بلدنا وطلبت منها توضيحات بشأن تصريحات رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني بشأن مدينتي سبتة ومليلية".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول استدعاء مدريد سفيرة المغرب في إسبانيا، كما لم تعقب على تصريحات وزيرة الدفاع الإسبانية.