شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها "أوبك+"، أن طرح عدة لقاحات ضد الفيروس عامل مرحب به، ومهم لإعادة التعافي الاقتصادي وهو ما يقود إلى التعافي المستدام في الطلب على النفط، مؤكدا أن الأهم هو توفير اللقاح.

وأكد أن حالة عدم اليقين في العالم مازالت مستمرة ومازال الطلب على النفط أقل من بداية العام الماضي.