شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بعبوة ناسفة يستهدف رتلا للتحالف الدولى شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك هجوم بعبوة ناسفة يستهدف رتلا للتحالف الدولى على طريق سامراء شمال بغداد.

وأوضحت القناة، أن استهداف رتل للتحالف الدولى على طريق سامراء شمال بغداد يوقع خسائر.

وفى وقت سابق، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال إرهابى بالعاصمة بغداد ينتمى إلى تنظيم داعش الإرهابى، متورط فى عملية إرهابية عام 2016، تم فيها تفجير سيارة مفخخة بمحافظة المثنى ثانى أكبر العراق وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصا.

وقالت الوكالة، فى بيان لها حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)، إنه " في مطلع عام 2016 انفجرت سيارة مفخخة فى محافظة المثنى راح ضحيتها أكثر من ثلاثين شخصا، وتمكنت مفارز شعبة استخبارات المحمودية التابعة لمديرية استخبارات بغداد فى وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد منفذى تلك الجريمة النكراء فى منطقة اللطيفية ضمن محافظة بغداد".