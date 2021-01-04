"مكافحة الإرهاب" العراقي يلقي القبض على عنصرين من "داعش"... صور

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب يلقون القبض على عنصرين إرهابيين من "داعش" في كل من محافظتي الأنبار وصلاح الدين".

وأضاف البيان "حيث ألقي القبض على الأول في قضاء راوة، وبعمليةٍ نوعية تم القبض على الآخر في قضاء الضلوعية والذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير لأحد المفارز الإرهابية في عصابات "داعش".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.