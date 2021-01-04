محلل سياسي يعتبر موافقة "حماس" على إجراء الانتخابات مجرد خطوة على طريق المصالحة

وأوضح في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" أن "حماس تدرك أيضا أن السلطة الفلسطينية ستجري انتخابات هذا العام كجزء من استحقاقات التعامل مع سياسة أمريكية جديدة مع دخول الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، البيت الأبيض، وبالتالي فمن الأفضل لحماس أن تتجاوز هذه العقبة والذهاب لانتخابات عبر توافق وطني".

وأضاف العوكل أن "هذه الخطوة مجرد بداية ولا تحل كل مشكلات الانقسام الفلسطيني ولاتعني أن المصالحة قد نجحت"، مضيفا أنه "خلال الفترة القادمة ستكون هناك حوارات مكثفة بين الأطراف الفلسطينية"، وأشار إلى "أنه قد تحدث عقبات من قبل إسرائيل في انتخابات القدس" .

ولفت المحلل السياسي الفلسطيني، إلي أن "فترة الشهور الستة التي حددتها "حماس" كافية لإجراء الانتخابات، منوها إلى أن الفلسطينيين لا يمكنهم الانتظار طويلا، لأنهم يجب أن يأهلوا أنفسهم للتعامل مع المتغيرات الجديدة فيما يتعلق بمفاوضات السلام، خصوصا على الصعيد الدولي".

وأكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ضرورة انتهاء العملية الانتخابية في غضون 6 أشهر، وبضمانة الدول الشقيقة ورعايتها ومتابعتها.

وأضاف إن حركة "حماس" تتطلع إلى إنجاز حقيقي سريع، وإصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد تواريخ الانتخابات حتى يتم وضع محطة الحوار الفصائلي المباشر للاتفاق على كل التفاصيل والإجراءات المتعلقة بهذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.