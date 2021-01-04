شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع: صواريخ حزب الله تخدم مشروع إيران ..وندعو لإجراء انتخابات نيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن "القوات" لن تحمل السلاح إلا فى حالة واحدة وهى انهيار الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلى، متهما ما وصفه بـ" تحالف حزب رئيس الجمهورية ميشال عون مع حزب الله" لإيصال البلاد لما وصلت إليه، مؤكدا أن الحل يكمن في إجراء انتخابات نيابية مبكرة تبدل الأكثرية النيابية.

أكد سمير جعجع فى حوار لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية نشرته اليوم الاثنين، أن أمنيته القصوى "أن يستفيق ويجد كتلا نيابية مستقيلة من مجلس النواب اللبنانى مع القوات للذهاب إلى انتخابات مبكرة، موضحا أن الصواريخ التي يمتلكها حزب الله هي صواريخ إيرانية، وموجودة لخدمة مشروع إيراني بدليل التصريح الذي سمعناه على لسان قائد القوات الجوية فى الحرس الثورى الإيرانى، على حد قوله.

وكان قائد القوات الجوية في الحرس الثورى الإيرانى على حاجي زادة أكد السبت أن "كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة".

أضاف جعجع "إنما الذي استغربته شخصيا من كلامه، قوله إنّه مستعد لمساعدة كل من يعمل لمواجهة إسرائيل! والسؤال، لماذا يريدون مساعدة الجميع في مواجهة إسرائيل، ولماذا لا يواجهونها هم وبالمباشر، أي لماذا لا يواجه الحرس الثوري إسرائيل بالمباشر".

وأشار جعجع، إلى أن هناك استعمالا للبلدان المحيطة بإسرائيل في الوقت الذي يجعل إيران بمنأى عن كل ما يجري.

وردا على قول حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبنانى، إنّ إيران وسوريا هما أهم الداعمين للمقاومة في لبنان، قال جعجع: "صحيح، وأكبر دليل الوضع الذي يعيشه اللبنانيون اليوم في لبنان".