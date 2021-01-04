قابلني ولا توظفني

لقد اهتمت قيادتنا ببناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية ،وبناء الإنسان لا يكون إلا بالوعي والتعليم هو المكون الأساسي لبناء الوعي ،فأهتمت بالتعليم الذي هو المقوم الرئيس للنهوض بالأمم ، ففتحت الآلاف من المدارس و عشرات الجامعات ، وتم ابتعاث آلاف الطلاب إلى البلدان المتقدمة من أجل تعزيز الجهود التي كانت مطلوبة للتغلب على تحديات التنمية والاستقرار ، وبما أن الرؤية كانت واضحة لدى قيادة وشعب هذا البلد الكريم بحضور عقلية التخطيط وعقلية التخصيص ،وعقلية النقد والمراجعة ، والتحصن ضد الاستلاب الحضاري ، وانطفاء الفاعلية ،وهذا ما أكدته روية 2030،.فدعمت القطاع الخاص ماديا ومعنويا وفتحت أمامه أبواب العمل لمزاولة أنشطته المختلفة و ذللت الصعاب التي تقف في وجه المستثمر بسن القوانين والنظم لحمايته و عززت وجوده بالسخاء المادي في ظروف الشدة كما حدث في جائحة كرونا التي خلقت شللا شبه تام في الكثير من دول العالم فبقي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ثابتا يقف على ارضية صلبة والفضل لله ثم بفضل الجهود المبذولة من الدولة ليشارك في البناء و يبقى احد الروافد التنموية . وعلى هذا المنوال تسير عجلة التنمية بمحرك يستمد طاقته من البذل السخي والحرص الدائم على التوازن بين العطاء و الإنجاز ، ولكن يبقى العنصر البشري هو حجر الزاوية للنهوض بالتنمية المستدامة . وقد حث ديننا الحنيف الفرد المسلم على طلب العلم والجد واتقان العمل و رد الجميل فالقيادة الرشيدة بذلت الغالي والنفيس على تعليم أبناء الوطن سوى في الداخل أو في الخارج ،وهذه الاستراتيجية آتت أكلها ولله الحمد ، و قد ادرك أبناء الوطن أن العمل هدف أساسي في الحياة وهو أيضا عبادة واستقلال شخصي للفرد ،و أمنية كل شاب أن ينضم إلى من سبقه في خدمة بلده الحبيب كما يعتز بوجوده على قوائم المتحمسين لهذه الخدمة، ويتشرف بحضوره في ميدان البناء و المشاركة في دفع عجلة النماء ، إنه الواجب المفروض الذي يتربع في قلب كل شاب مخلص والتاج الذي يتلألأ على همات المثابرين للعطاء ، وقد اعد لهذا الهدف العدة و اكمل كل ما هو مطلوب منه ومشروط عليه، و بنى الآمال وعزز البنيان بالجاهزية العلمية و المعنوية ،و يبدو أن البعض في القطاع الخاص وجد أن بقاء العمالة الوافدة أقل مؤنة ، وأن من المصلحة الخاصة وضع العراقيل أمام التوطين و تزويد الجهات الحكومية بمعلومات غير دقيقة عن عمالتهم وتخصصاتهم مما أحدث هذا …اللغط العقيم المبطن بنوايا البلبلة وزعزعة الثقة في الاجراءات التنظيمية من قبل الجهات ذات الصلة . وقد أدرك الباحث عن عمل أن بوصلة المستقبل تتجه نحو القطاع الخاص الذي يفتح امامه الأبواب لممارسة الأعمال في هذا القطاع الهام ، ومن ثم يتأهل للاستقلال بعمل خاص به يعود عليه بالخير النفع ، واتجه نحو هدفه ، ولكن لكل مجتهد نصيب فالمفاضلة حق من حقوق أرباب العمل ،ومن حق شركات ومؤسسات القطاع الخاص اختيار التخصصات المناسبة و الكفاءات الجادة للعمل ، ولكن بالمقابل المادي الذي حددته الجهات الرسمية لتلك الدرجات العلمية و عدم المساومة على ذلك ، كما يجب التقيد بالنظم واللوائح عند اجراء المقابلة الشخصية و ألا تقتصر على فرد واحد بحضور اشخاص لم يخول لهم النظام حضورها و اجراءها و كما من الملاحظ أن هناك أشخاص اوكلت لهم مهام تزويد القطاع الخاص بالموظفين و تحديد أجور متدنية لا تتناسب مع درجاتهم العلمية و تكليفهم بالعمل بمسميات لا تتفق مع أدبيات التخصص، كما ان تهيئة المكان المناسب لاستقبالهم يجب ان يتوفر فيه أقل ما يهيأ لزائر عابر من ظل وكراسي للجلوس ووجه طلق فهؤلاء ابناء البلد والعربي بطبعه كريم مضياف يا أخي العربي . قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم : (لا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ) وقد قيل ( البشاشة في الوجه خير من القرى ) قال ذو الاصبع العدواني : و ابذل لضيفك ذات رحلك ****مكرما حتى يزولا وفي الجانب الأهم أن تكون الأسئلة المطروحة في المقابلة تحقق الغرض منها بالتركيز على مدى المام المتقدم بالتخصص العلمي الذي يخدم الوظيفة ، كما يراعى جانب التهذيب و مجانبة الجدال المستفز الذي لا فائدة منه ، وأن أنفة الرجال كالجبال لا تأطرها الحوائج .

كتبه: حسن عبوّد معدّي