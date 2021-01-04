مزيج برنت يقفز فوق الـ 53 دولاراً للبرميل

تشهد بيانات التداول في البورصات العالمية، أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز 53 دولاراً للمرة الأولى منذ الرابع من مارس العام الماضي.

واعتبارا من الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخليط نفط برنت بنسبة 2.2 % ليصل إلى 52.94 دولار للبرميل، ووصل الرقم قبل ذلك بدقائق إلى 53.14 دولار.

ووفق “روسيا اليوم” ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر فبراير لخام تكساس WTI “الخفيف” بنسبة 2.01 % لتصل إلى 49.5 دولار للبرميل.

ويرى الخبراء، أن هذا الارتفاع في الأسعار، جاء على خلفية انتظار قرار تحالف “أوبك +” لمصدري النفط، حول خفض الإنتاج.

وستناقش أطراف التحالف، “هل سوق النفط مستعدة لزيادة جديدة في الإنتاج تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، أم أن عواقب السلالة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا، ستجبرهم على كبح عملية الاسترخاء؟”.

وعلى خلفية ارتفاع أسعار النفط، أخذ سعر صرف الروبل ينمو بالنسبة للعملات الأجنبية.

تراجع سعر الدولار إلى 73.72 روبل، واليورو – إلى 90.42 روبل.