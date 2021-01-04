السلطات الكويتية: فحص الـ"بي سي آر" مجاني للقادمين عبر المطارات

وأكدت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن إجراء فحص الـ"بي سي آر" لكافة القادمين إلى البلاد، يأتي ضمن البرتوكولات الطبية للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور.

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وشدد على أن الفحوصات ستكون مجانا لجميع القادمين، وعلى نفقة الدولة ووزارة الصحة، مؤكدا أن الهدف هو الحرص على الأمن الصحي في البلاد، حيث ستقوم الطواقم الطبية بفحص أي مسافر قادم للكويت، وتطبيق كافة الاجراءات الصحيه المطلوبة.

وأشار إلى أن الفحص سيشمل جميع القادمين، بعد أن كانت الإجراءات في السابق تتضمن إجراء فحص عشوائي بنسبة 10 ‎%‎ للقادمين من كل رحلة طيران.

لكن المصدر شدد على أن هذا الفحص في المطار لا يعفي المسافر من إحضار شهادة الـ "بي سي آر" لدى قدومه إلى البلاد، حسب الاشتراطات الصحية السابقة، حيث أن الفحوصات الجديدة من قبل الطواقم الطبية تأتي للتاكد من سلامة كافة المسافرين قبل دخولهم البلاد.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد قرر في الـ28 ديسمبر/ كانون اول الماضي عدم تمديد تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي بعد يوم الجمعة الأول من يناير/كانون الثاني 2021، وسيفتح المنافذ الحدودية البرية والبحرية في اليوم التالي.

وقبلها بأسبوع كان مكتب الاتصال الحكومي قد قال إن الكويت علقت كل رحلات الطيران التجاري وأغلقت حدودها البرية والبحرية حتى الأول من يناير بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار.

وقد أكد وزير الصحة خلال اجتماع المجلس الوزراء عدم اكتشاف أي سلالات جديدة لفيروس كورونا في الكويت حتى تاريخه، ولذا قرر المجلس عدم تمديد تعليق الرحلات الجوية.

وقرر أيضا فتح الحدود البرية والبحرية يوميا اعتبارا من يوم السبت الثاني من يناير/ كانون الثاني من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء.