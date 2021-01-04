تقرير إسرائيلي: إحباط هجمات إيرانية في دولة خليجية

وقالت القناة "12" الخاصة، في تقرير لها مساء أمس الأحد، إن أجهزة الاستخبارات الإماراتية اعتقلت خلال الأيام الأخيرة خلية إيرانية في كل من دبي وأبوظبي.

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وأوضحت أن الخلية المزعومة كانت على وشك تنفيذ هجمات ضد وجهات سياحية وتجارية يقصدها الكثير من السياح الإسرائيليين.

وأضافت أن أعضاء الخلية قيد التحقيق حاليا، لافتة إلى أنه يمكن الافتراض أن المعلومات التي سيتم استخلاصها خلال التحقيقات سيجرى مشاركتها بين الامارات وبين دول صديقة.

ولم تعلق الإمارات أو إيران رسميا على التقرير الذي نشرته القناة الإسرائيلية حتى اللحظة.

واغتيل قاسم سليماني في غارة أمريكية استهدفت سيارة كان يستقلها في العاصمة العراقية بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.