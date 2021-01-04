حقيقة وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

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وأضاف المصدر، أنه "يتواجد في غرفة عادية وليس في العناية المركزة، التي غادرها منذ أكثر من يوم، وأن حالته الصحية تتحسن وتستجيب للعلاج تدريجيا"، كما نفى مدير المستشفى أيضاً أخبار الوفاة، مؤكدا أن حالته في تحسن مستمر، ويبدو أن وائل الإبراشي لم يتحدث كثيرا تبعاً لنصائح الأطباء.
وكان الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أعلن إصابته بفيروس كورونا، عقب إجراء تحليل "pcr" وظهور النتيجة إيجابية.
وظهرت الأعراض على الإعلامي وائل الإبراشي، في حلقة الأربعاء قبل الماضي، أبرزها الكحة على الهواء، وعقب إصابته أجرى الإعلامي المصري، مداخلة تليفزيونية تحدث خلالها عن إصابته بكورونا، وقال: "إن شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل مع بعض تانى".
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