شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 261 حالة فى العاصمة طرابلس.

وأشار المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا، إلى أن زليتن جاءت ثانيا بإصابات 49 حالة، ثم الزاوية المركز بـ 30 حالة، و28 حالة فى جنزور، و27 حالة فى مصراتة، و23 حالة فى الماية، و18 حالة فى الزاوية الغرب، و11 حالة فى الخمس، و10 حالات فى أجدابيا، و9 حالات فى كل من الزهراء والعجيلات، و8 حالات فى صبراتة، و7 حالات فى كل من العامرية والمنشية الجميل وسبها.

ولفت المركز إلى تسجيل 6 حالات فى كل من سرت والقره بوللي، و5 حالات فى كل من الرحيبات وقصر الأخيار والبوانيس، و4 حالات فى كل من العوينية والشاطئ، و3 حالات فى كل من سوق الخميس امسيحل والعواتة، وحالتين فى كل من السائح والجفرة وزلطن، وحالة واحدة فى كل من أوبارى وبنت بيه وأم الأرنب ومزدة ونالوت والمعمورة وطبرق ورقدالين وظاهر الجبل وككلة.

وأشار المركز، إلى تماثل 907 مصابين للشفاء، بينهم 811 حالة فى طرابلس، و22 حالة فى سوق الخميس امسيحل، و4 حالات فى أجدابيا، و19 حالة فى مصراتة، و18 حالة فى سبها، و13 حالة فى صبراتة، و20 حالة فى الزاوية المركز.

فى حين توفى 16 آخرون، منهم 10 حالات فى طرابلس، وحالتان فى كل من سوق الخميس امسيحل وسرت، وحالة واحدة فى كل من الخمس وزليتن.