شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطالب بمشاركة كل القوى السياسية وأنصار القذافى بالحوار الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الخارجية الروسية، إلى مشاركة جميع القوى السياسية بالحوار الليبى ومنهم أنصار الزعيم الراحل معمر القذافى، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

وعلى صعيد متصل، كشفت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، عن وقوع اشتباك مسلح بين قوات تتبع حكومة الوفاق، والجيش الوطني في سبها جنوب ليبيا، مشيرة إلى أن الاشتباك انتهى بعد سيطرة كتيبة للجيش الوطنى على مقر للوفاق فى سبها.

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفانى وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى الليبى، وقد تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما مجموعه 28 ترشيحاً وتزكية من الملتقى.

وأشادت البعثة الأممية فى بيان لها بما وصفته "الحماس الذى أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية، وتماشياً مع مبدأ الشمولية الذي يمثل صلب مبادئ ملتقى الحوار السياسى الليبى"، وقررت توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضواً من أجل ضمان تنوّع جغرافي وسياسى واسع النطاق بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.