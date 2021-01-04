شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء العمانى يترأس وفد السلطنة فى القمة الخليجية الـ 41 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نيابة عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، يتوجه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُمانى لشئون مجلس الوزراء غداً الثلاثاء" إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس وفد عُمان فى مؤتمر القمة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى سيُعقد غداً بمدينة "العُلا" السعودية.

يضم الوفد العُمانى المشارك فى أعمال القمة الخليجية الـ 41: بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى وزير الخارجية، والدكتور عبد الله بن محمد السعيدى وزير العدل والشئون القانونية، وعدد من المسئولين العُمانيين.

وتأتى مشاركة عُمان فى القمة الخليجية، من منطلق دعم السلطنة المتواصل لمسيرة مجلس التعاون الخليجى على مدار 50 عاماً، وكافة المساعى الرامية إلى خدمة القضايا العربية والإسلامية وتوطيد أواصر التعاون والتفاهم مع الدول الصديقة.