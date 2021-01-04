شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف اللبنانية: الجمود السياسى يهيمن على ملف تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم أن الجمود السياسى فى ملف تشكيل الحكومة الجديدة لا يزال مستمرا وأن كافة المؤشرات تفيد باستمرار هذا الأمر حتى إشعار آخر، لافتة إلى أن دلالات "البصمة الإيرانية" لم تغب في عرقلة مسار التأليف الحكومي.

وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن تشكيل الحكومة الجديدة متوقف تماما عند المربع الأول، في ظل عدم وجود أي اتصالات أو حركة سياسية داخلية، مع تراجع الرهانات إلى أقصى الحدود على أي وساطات بما فيها المبادرة التي كانت قد طرحتها فرنسا لإعادة الزخم إلى الحركة في مسار تشكيل الحكومة.