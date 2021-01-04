السلطات العراقية تعتقل "داعشيا" متهما بقتل أكثر من 30 شخصا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال إرهابي بالعاصمة بغداد ينتمى إلى تنظيم داعش الإرهابى، متورط في عملية إرهابية عام 2016 تم فيها تفجير سيارة مفخخة بمحافظة المثنى ثاني أكبر العراق وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصا.
وقالت الوكالة، فى بيان لها حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)، إنه " في مطلع عام 2016 انفجرت سيارة مفخخة في محافظة المثنى راح ضحيتها أكثر من ثلاثين شخصا ، وتمكنت مفارز شعبة استخبارات المحمودية التابعة لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد منفذي تلك الجريمة النكراء في منطقة اللطيفية ضمن محافظة بغداد".
وأشار البيان إلى أن الإرهابي المعتقل مطلوب وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقد تم إحالته للتحقيق.
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