حسين مفرح بن نمران.. عريسا

احتفل الشاب حسين مفرح بن نمران من منسوب صحة المدينة المنورة بزفافة على ابنة الاستاذ طارق بن بادي من منسوبي التعليم .. وهنئا عم العروسة عمدة العوالي بالمدينة المنورة سعادة الأستاذ موفق بن بادي العروسين، وتمنى لهم حياة سعيدة.. تهانينا

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