تحرك من محمد صلاح بشأن مصابي كورونا

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن قرر التبرع بـ"خزان أكسجين" كامل لمستشفى بسيون لصالح مصابي "كورونا".

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ونقلت تصريحات تلفزيونية لصالح حسن بكر، مدير جمعية نجريج الخيرية أن محمد صلاح تبرع بتركيب خزان أكسجين كامل لمستشفى بسيون.

وتابع بكر بقوله "محمد صلاح وأسرته حاولوا تقديم المساعدة في مؤسسة نجريج، بأنابيب الأكسجين للتخفيف على مرضى كورونا في القرية".

وتابع مدير جمعية نجريج الخيرية، "لاعب ليفربول العالمي تبرع بتركيب تانك أكسجين كامل في مستشفى بسيون المركزي بمحافظة الغربية لتزويد المستشفى بالأكسجين، إضافة إلى بناء معهد ديني أزهري على نفقته الخاصة وتسليمه بكل محتوياته، كما قام بإنشاء وحدة إسعاف وسلمها لهيئة الاسعاف بالغربية، وختاما تبرع بحوالى 50 مليون جنيه لمعهد الأورام بعد تعرضه للانفجار".

وقال بكر "محمد صلاح، هو من انشأ تلك المؤسسة وأشهرها في 2017، بهدف تقديم الرعاية للأيتام والأرامل والمسنين، ومساعدات شهرية، وعدد الحالات وصل إلى 400 أو 500 حالة، والتى تكفلت الجمعية بحالاتهم".