82 حالة فقط... تراجع الإصابات اليومية بكورونا في السعودية

وأعلنت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تسجيل، 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات (363061) حالة، من بينها (2372) حالة نشطة.

وقالت إن عدد الوفيات قد بلغ (6246) حالة، بإضافة (7) حالات وفاة جديدة"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (29252) فحصًا مخبريًا جديدًا.

وأرفقت الوزارة بمنشورها على تويتر جدولا توضيحيا يظهر توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد دعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الوزارة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.

وأشارت إلى أن المركز أصبح أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.