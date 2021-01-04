وزارة التربية التونسية: عدد وفيات كوادر العملية التعليمية بسبب كورونا 29 فقط

وعلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الطيبن إن "مايتم تداوله حول عدد الوفيات في صفوف الإطار التربوي غير صحيح".

وأكد قائلا: "عدد الوفيات منذ العودة المدرسية 29 رحمهم الله".

يشار إلى أن وزارة التربية التونسية، كانت قد أعلنت في منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط التلاميذ والمعلمين في البلاد بلغ أكثر من ألف حالة.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، نشرت وزارة التربية إحصائيات إصابات فيروس كورونا في الوسط المدرسي منذ بداية الدراسة إلى يوم الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية التونسية، إلى أن عدد المؤسسات التربوية التي سجلت بها إصابات بكوفيد-19 بلغت 492 مؤسسة تربوية.

ووصلت حالات الإصابة بكوفيد-19 بين المعلمين والطلاب إلى 1005 إصابات مؤكدة.

وفي الثلث الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قالت الوزارة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد داخل العملية التعليمية، بلغ 2780 حالة منذ 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية، أن الإصابات بفيروس "كورونا" توزعت بين 1159 حالة في صفوف التلاميذ، و1292 حالة بين المدرسين، و263 إصابة بين الكوادر الإدارية والمشرفين، بالإضافة إلى تسجيل 66 حالة بين العمال.​