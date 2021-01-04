الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

دعت وزارة الحرس الوطني، الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 86 وظيفة أعلنت عنها .
وقالت وزارة الحرس الوطني، في بيان صادر عنها اليوم، إن لديها 86 وظيفة شاغرة: «المرتبة الخامسة 14 وظيفة للرجال و3 للنساء، المرتبة السادسة 40 وظيفة للرجال و16 للنساء، المرتبة السابعة 8 للرجال، ووظيفتان للنساء، المرتبة الثامنة 3 وظائف للرجال».
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 19/5/1442هـ، وينتهي يوم الخميس الموافق 23/5/1442هـ، عبر منظومة جدارة ، مؤكدة أن فترة النقديم مستمرة على مدار 24 ساعة، خلال الفترات الزمنية المحددة.
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