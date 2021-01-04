شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تضبط عدد من المخالفين للإجراءات الاحترازية للحد من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت شرطة منطقة الباحة أمس، عددًا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.

وتتابع شرطة منطقة الباحة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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