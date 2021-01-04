عدن - ياسمين عبد الله التهامي - QNED.. تقنية جديدة من إل جي بأجهزة التلفاز

الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365

أعلنت شركة إل جي الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن طرح تقنية MiniLED في موديلاتها الفاخرة من أجهزة التلفاز خلال عام 2021.



وأوضحت الشركة أن هذه التقنية تعرف باسم QNED، وتضم ما يصل إلى 30000 لمبة LED صغيرة، وهو ما يعمل تحسين عرض الألوان اللون الأسود في أجهزة التلفاز LCD الجديدة.

وتروج شركة إل جي لأجهزة التلفاز الجديدة من خلال 2500 منطقة تعتيم، والتي يمكن إضاءتها وتعتيمها بشكل فردي، وذلك من أجل زيادة التباين HDR في شاشات LCD إلى 1000000:1.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية على طرح 10 موديلات من أجهزة التلفاز Mini-LED-QNED الجديدة خلال 2021 بمقاسات شاشة حتى 86 بوصة وبدقة وضوح حتى 8K مع معدل تنشيط صورة يصل إلى 120 هرتز، وتحتل أجهزة التلفاز QNED الجديدة موقعا وسطا ما بين موديلات LCD العادية وأجهزة التلفاز OLED الفاخرة.

وأعلنت شركة إل جي أيضا عن تقديم تلفاز OLED شفاف في قاعة العرض الافتراضية بمعرض CES للإلكترونيات، ويأتي التلفاز المبتكر الجديد بشاشة قياس 55 بوصة، ويمكن استعمال هذا التلفاز ضمن مفهوم السرير الذكي Smart Bed.

ويمكن دمج التلفاز الجديد في السرير وسحبه لأعلى عن الرغبة في تشغيله، أو استعماله في المطاعم من أجل إظهار المعلومات مع إتاحة رؤية واضحة لمشاهدة الطهاة.