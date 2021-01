عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملكة إليزابيث شابة في الـ95.. كريم سعره 12 دولارا سر نضارة بشرتها

الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365

تحافظ الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، على صحتها وجمالها بالرياضة البسيطة والنظام الغذائي الصحي وكريم الوجه الخاص بها.



ويكمن سر جمال بشرتها تحديدا، في كريم مضاد للشيخوخة يطلق عليه اسم Milk of Roses من علامة Cyclax البريطانية، وفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وتعتني ملكة بريطانيا ببشرتها جيداً من خلال هذا الكريم الي يقيها من الشمس، بالإضافة إلى ارتدائها قبعة في الهواء الطلق.

وكريم الوجه من إنتاج شركة مستحضرات التجميل البريطانية، يبلغ سعرها 12 دولاراً للعبوة الواحدة فقط.

وتحافظ الملكة البريطانية، التي ستبلغ من العمر 95 عاماً هذا الربيع، على روتين بشرة طبيعي يسمح لها بالظهور في سن أصغر، من خلال منتجها المفضل الذي يطلق عليه "Milk of Roses"، ورغم أنه غير مكلف لكنه نادر التواجد في السوق.

بدأت قصة شركة Cyclax عام 1896 عندما ابتكرت السيدة فرانسيس هاميلتون فورسيث مجموعة من مستحضرات التجميل تسمى "السيدة فرانسيس هيمينج Mrs. Frances Hemming".

وتضمنت كريمات مقاومة للشيخوخة كانت تستخدم في صالونها التجميلي في لندن، كانت تذهب له النساء في السر، حيث كان المكياج يعتبر آنذاك "غير مقبول اجتماعياً".

بعد عام من افتتاح صالونها، أنشأت فرانسيس شركة Cyclax، على اسم جزر سيكلاديز اليونانية، وخلال الحرب العالمية الثانية، وزعت الشركة مجموعات التجميل على النساء المجندات.

The Milk of Roses هو منتج تاريخي للعلامة التجارية، يتكون من 90٪ ماء تقريباً ويحتوي على فيتامينات A و B و C و E التي تعمل كمضادات للأكسدة، بالإضافة إلى مناسبته للبشرة الأكثر حساسية.

منحت شركة Cyclax أمراً ملكياً من الملكة إليزابيث الثانية في عام 1961، ما يعني أنها بدأت في استخدامه قبل ذلك الوقت، خاصة أنه يحتوي على تركيبة خفيفة غير دهنية تتغلغل بسرعة لتترك بشرتها تبدو ناعمة ومتألقة.