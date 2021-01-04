الإرياني: تصريحات أيرلو تعكس الدور الذي يؤديه الحوثيون لنشر الفوضى في المنطقة

القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر حسابه على "تويتر"، إن "مشهد الضابط في فيلق القدس الإيراني حسن أيرلو في فعالية أقامها الحوثيون في الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني متوسطا المنصة، وعلى الهامش ما يسمى رئيس وزراء الانقلاب (في إشارة إلى رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني)، رسالة إيرانية للعالم مفادها أنها المتحكم بمقاليد الأمور، وأن أيرلو الحاكم الفعلي للعاصمة المختطفة صنعاء".

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وأضاف: "تصريح أيرلو بأن اليمن تعتبر القلب النابض للمقاومة، ويقصد بذلك محور الشر الإيراني، يعكس الدور الذي تؤديه مليشيا الحوثي كواحدة من أخطر المليشيات الطائفية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة".

واعتبر الوزير الإرياني، أن "الحوثيين الأكثر إذعانا وتنفيذا للإملاءات الإيرانية"، حد قوله.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ "القيام بمسئولياتهم القانونية في وقف التدخلات الإيرانية في اليمن، والضغط لوقف سياسات نظام طهران وأنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة"، داعيا إلى "تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أسوة ببقية المليشيات المرتبطة بإيران".

وأمس السبت، قال السفير الإيراني خلال كلمة ألقاها في فعالية بصنعاء، إن "اليمن تعتبر اليوم القلب النابض في جبهة المقاومة واليد العليا في محور المقاومة وهي الأمل للعالم"، مضيفا أن "أبعاد تضحيات الشعب اليمني أكثر تأثيرا على مستوى الجغرافيا السياسية في المنطقة، وهي بفضل هذه التضحيات تتحول إلى قوة إقليمية كبرى".



وأكد أن "الجمهورية الإسلامية في إيران تقف إلى جانب الشعب اليمني وترفض العدوان وتدعم الحل السياسي العادل في اليمن"، معتبرا أن "اليمن أفشل بثباته وصموده في وجه العدوان والحصار خطط الاستعمار والصهيونية".

وذكر السفير الإيراني لدى صنعاء أن "وضعه على قائمة العقوبات الأمريكية يكشف المخاوف الاستعمارية من الجهود الدبلوماسية لليمن".