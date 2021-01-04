عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريل لوك.. قفل ذكي ببصمة الأصابع والثمن زهيد

الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365

ابتكرت شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة أقفال أبواب ذكية تعمل ببصمة الأصابع، بعد أن حصلت على تمويل 30 ألف دولار.



وتتميز أقفال "بريل لوك" التي ابتكرتها شركة "كيكستراتر" الأمريكية ببساطة تصميمها وقلة مكوناتها، التي لا تزيد على ثلاث قطع، ما يجعلها سهلة التركيب بعكس غيرها من الأقفال الإلكترونية المستخدمة حاليا.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك هايف" المتخصص في التكنولوجيا بأن القفل الجديد مزود ببطارية تعمل عن طريق أيونات الليثيوم، ويمكن إعادة شحنه بالطاقة من خلال منفذ خاص مثبت في مقبض الباب.

وتؤكد الشركة أن القفل يمكن أن يستخدم في ثلاثة آلاف عملية فتح وإغلاق قبل أن يحتاج إلى إعادة شحنه بالطاقة.

ويمكن تخزين 10 بصمات أصابع تخص عشرة مستخدمين على ذاكرة القفل الذكي الجديد، مع تحديد اثنين من المستخدمين لهما صلاحيات مدير النظام، والتي تتيح لهما إدخال أي تعديلات على إعدادات الاستخدام.

ويتوافر القفل الذكي الجديد "بريل لوك" حاليا بسعر 75 دولارا في الأسواق.