مكافأة 13 ألف دولار لمبلغ عن غش تجاري في السعودية

وبحسب وزارة التجارة السعودية، يحصل المبلغ على قضايا الغش والتستر التجاري، مكافآت مالية تتراوح ما بين 25 و30% من قيمة الغرامة المالية التي يتم تحصيلها من صاحب المخالفة، بعد صدور حكم قضائي بذلك.

وقالت الوزارة أمس الأحد، إن المواطن حصل على مكافأة بقيمة 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار) بعد بلاغه عن إحدى حالات الغش التجاري، من دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

وأضافت الوزارة عبر تويتر، أن مكافأة عبدالرحمن جزء من مكافآت قيمتها 123 ألف ريال (نحو 33 ألف دولار)، تم منحها لـ 19 شخصا أبلغوا عن حالات غش تجاري.

وبجانب منح المكافآت المالية، تقوم السعودية بالتشهير بمن يتورط في قضايا الغش والتستر التجاري من مواطنيها، وترحيل الوافدين الضالعين في هذه القضايا بشكل نهائي، بجانب عقوبات أخرى.