شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 10 جرحى في انفجار مستودع لتخزين الغاز بمنطقة الهرمل اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة عشرة أشخاص على الأقل في لبنان إثر وقوع انفجار في مستودع لتخزين قوارير الغاز في منطقة الهرمل المتاخمة للحدود مع سوريا.

وتضم هذه المنطقة معابر حدودية غير قانونية عدة.

وقال مصدر في الجيش اللبناني لفرانس برس إنّ "الإنفجار ناتج من تخزين قوارير غاز في مستودعات" في بلدة القصر بقضاء الهرمل شمال-شرق لبنان.

وأشار الصليب الأحمر اللبناني الذي أرسل "ثلاث فرق" إلى منطقة الحادثة، إلى إصابة عشرة أشخاص.