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صور.. 10 جرحى في انفجار مستودع لتخزين الغاز بمنطقة الهرمل اللبنانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة عشرة أشخاص على الأقل في لبنان إثر وقوع انفجار في مستودع لتخزين قوارير الغاز في منطقة الهرمل المتاخمة للحدود مع سوريا.

 

وتضم هذه المنطقة معابر حدودية غير قانونية عدة.

 

وقال مصدر في الجيش اللبناني لفرانس برس إنّ "الإنفجار ناتج من تخزين قوارير غاز في مستودعات" في بلدة القصر بقضاء الهرمل شمال-شرق لبنان.

 

وأشار الصليب الأحمر اللبناني الذي أرسل "ثلاث فرق" إلى منطقة الحادثة، إلى إصابة عشرة أشخاص.

 

 

الصليب الأحمر اللبناني
الصليب الأحمر اللبناني

انفجار مستودع الغاز في لبنان
انفجار مستودع الغاز في لبنان

جانب من الانفجار
جانب من الانفجار

دمار في السيارات
دمار في السيارات

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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