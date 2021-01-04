عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مطعم بميامي يبدأ عامه بصدمة.. زبونة تترك بقشيشا بقيمة 2021 دولارا

الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365

بدأ مقهى في ميامي بيتش العام الجديد بصدمة بعد أن ترك أحد العملاء إكرامية بقيمة 2021 دولارًا.



وقالت كيلي عمار لـCNN إن عائلتها كانت تدير Miami Squeeze منذ عام ونصف العام، والجمعة الماضي جاءت عميلة وكانت فاتورتها تقدر بـ71.84 دولارًا، لكنها تركت إكرامية تقدر بـ2814٪ من الحساب الأصلي.

وقالت: "كانت عميلة منتظمة تأتي مرة أو مرتين في الأسبوع، ولم نتوقع ما حدث. عندما حصلنا على الفاتورة لأول مرة، اعتقدنا أنها كانت 20.21 دولارًا".

وقالت "عمار" إنه عندما أدرك الموظفون أن المبلغ كان 2021 دولارًا، عادوا إليها للتأكد من أنها كانت تنوي ترك هذه الإكرامية الكبيرة.

وأضافت: "عدنا إليها وسألناها، هل أنت متأكدة؟ فقالت: "نعم، بالطبع، أنا ممتنة جدًا لكم يا رفاق وأريد رد الجميل.. أريد أن أبدأ العام الجديد بشكل صحيح وأعطي هذا لكم".

وتم تقسيم الإكرامية بين 25 موظفًا في المطعم كهدية، كما شارك المالكون امتنانهم من خلال نشر صورة للفاتورة على حساب Instagram الخاص بالمطعم .