عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريب يكشف تفاصيل أول آيفون قابل للطي

الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365

اجتاز نموذجان أوليان من أجهزة آيفون القابلة للطي الاختبارات الداخلية للتأكد من المتانة.



ووفق موقعaitnews، تم الانتهاء من اختبارات نظام المفصل القابل للطي المصمم من شركة أبل لجهازي آيفون مختلفين في مصنع فوكسكون في الصين.

وهاتف آيفون القابل للطي الأول الذي يخضع للاختبار هو نموذج مزدوج الشاشة، مثل Galaxy Fold.

ومن المحتمل أن يكون هو النموذج الأولي نفسه للشاشة المزدوجة الذي ظهرت حوله شائعات في شهر يونيو 2020.

وتوضح تسريبات، أن هذا النموذج يستخدم شاشتين منفصلتين لكن متصلتين بواسطة مفصل.

وبالرغم من أن النموذج الأولي لهاتف آيفون هذا‌‌ يتميز بشاشتين منفصلتين لكن متصلتين بمفصل، فقد ادعت التسريبات أن الشاشات تبدو متصلة وسلسة إلى حد ما.

وحسب التسريبات، هاتف آيفون القابل للطي الثاني الذي يخضع للاختبار هو هاتف ذو شكل صدفي قابل للطي، مثل Galaxy Z Flip.

وقال موقع إيكونوميك ديلي نيوز التايواني،إن آيفون القابل للطي لن يظهر حتى أواخر عام 2022 أو 2023 على أقرب تقدير.

وتقدمت أبل بطلب للحصول على عدد كبير من براءات الاختراع المتعلقة بهاتفها القابل للطي يعود تاريخها إلى عام 2016، ويبدو أن العمل على مثل هذا الهاتف متواصل.

ودخلت شركات كبرى مجال تصنيع الهاتف القابل للطي،فقد ترددت أنباء وتسريبات عن هاتف هواوي الجديد القابل للطي، والمنتظر أن يغير مفاهيم عالم الأجهزة الذكية بمواصفاته الفريدة.

والهاتف يتميز بحافة بارزة تأتي بجانب شاشته القابلة للطي، وتضم زوجا من عدسات الكاميرا، وتحوي زرا يعتقد أنه سيكون زر الطاقة وقفل الشاشة.

كما أعلنت سامسونج Samsung عن هاتفها الجديد جالكسي زد فولد 2 galaxy z fold 2 القابل للطي متميزا بمتانة أفضل وألوان أكثر روعة من الجيل السابق.

وصممت شاومي Xiaomi الصينية للهواتف الذكية هاتفا ثوريا ليس فقط قابلا للطي بل والدوران أيضا وفقا لما كشفته براءة اختراع سجلتها شاومي.