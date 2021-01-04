10 معلومات رئيسية عن تمويل إحلال السيارات في مصر

ويهدف المركزي المصري إلى دعم توجه الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، وإحلال المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج.

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وفيما يلي معلومات وتفاصيل عن مبادرة البنك المركزي لإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج التي أعلن عنها اليوم، وفقا لما ذكرته بوابة "أخبار اليوم" المصرية:

1- ضخ 15 مليار جنيه في صورة قروض للأفراد

2- سعر الفائدة يبلغ 3% فقط

3- المركبات المستهدفة: الملاكي والأجرة والميكروباص

4- مدة القرض تتراوح بين 7 و10 سنوات

5- سداد القرض على أقساط شهرية متساوية

6- يشمل سعر الفائدة المصروفات والعمولات

(ما عدا مصاريف ضمان مخاطر الائتمان ومصاريف التأمين على المركبات أو الأفراد ومصروفات الضرائب والدمغات)

7- يعتبر مقابل التخريد للمركبات القديمة حدا أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة

8- إعفاء المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري

9- عدم خصم عمولة سداد مبكر لتحفيز الأفراد على سداد القروض قبل ميعاد استحقاقها

10- تصدر البنوك بطاقات إلكترونية للمقترضين لاستخدامها في سداد الأقساط