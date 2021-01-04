شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية اليمني يؤكد إعادة بناء المؤسسات المالية وتحصيل موارد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، أهمية وضرورة العمل خلال المرحلة القادمة على إعادة بناء المؤسسات المالية للدولة وتحصيل الموارد وفقاً لإستراتيجية ذات أهداف واضحة للإسهام في تعافي ونهوض الاقتصاد الوطني في بلاده.

وشدد خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من المسؤولين بالوزارة، على أهمية التركيز على تعزيز الشراكة القائمة مع شركاء الحكومة اليمنية والمانحين من الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي لضمان نجاح خطط ومساعي انتشال اليمن من الأوضاع الراهنة في مختلف مجالات الحياة وقطاعاتها.

وقال ابن بريك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ): إنّ العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي في أثناء وصول الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، خلق لدى الحكومة تحدياً كبيراً ولن يثنيها عن مواصلة جهودها وأداء مهامها ومسؤولياتها وفقا للبرامج والخطط الشاملة في شتى جوانب الحياة وبمقدمتها الجانب المالي والاقتصادي والخدمي.