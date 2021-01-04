السودان يؤكد ضرورة تنسيق المواقف مع والأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، ضرورة تنسيق المواقف بين السودان والأردن في القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، وترجمة العلاقات إلى مشاريع تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن قمر الدين استقبل، اليوم الأحد، السفير سائد الردايدة الذي قدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى السودان.

وتناول اللقاء أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة والعليا للشعبين الشقيقين.

وأكد السفير الأردني عزم بلاده على بذل قصارى جهدها لدعم حكومة الفترة الانتقالية وزيادة التعاون مع السودان في مختلف المجالات عبر اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وعبر عن تطلع بلاده لدعم الفترة الانتقالية في السودان، خاصة بعد خطوتي اتفاق السلام ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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