لملازم أول نواف الجابري.. عريسا

احتفل الاستاذ محمد بن على الجابري بزواج إبنه الملازم اول نواف على كريمة الاستاذ محمد بن عبدالله الجابري في حفل أُقيم مساء امس الاحد بقاعة نياره بالمدينة المنوره بحضور عددٍ من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات ودعواتهم الخالصة بالتوفيق للعروسين.. تهانينا

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