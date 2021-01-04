خليجنا العربي إلى العليا في قمة العلا

في العلا يحضر التاريخ والمجد في مملكة العز حيث يحل فيها ضيوف أعزاء على مليكنا المفدى سلمان الفخر وولي عهده الأمين الأمير محمد قادة مجلس التعاون في قمة خليجية تنعقد وسط تحديات جمة وظروف بالغة التعقيد.. إلى العلا تتطلع شعوبنا الخليجية وأمتنا العربية لما تمثله من رغبة وإرادة سعودية على إلتئام الإخوة في البيت الخليجي وبحث التحديات والصعوبات بروح الأخوة والمحبة والإرادة لتجاوز الخلافات ومجابهة الأخطار التي تحيط بخليجنا وأمتنا العربية.. لا نبالغ في التوقعات إلا أنه بمجرد إنعقاد القمة وسط هذه الظروف يعد إنجازًا ثم حكمة خادم الحرمين الشريفين وقيادة المملكة في ضرورة التعاطي مع المشكلات بوعي وإدراك إننا مهما اختلفت الرؤى وافترقت السياسات فجميعنا في قارب واحد علينا أن نتضامن ونتحاور بروح الأخوة والمصير المشترك من أجل تخطي منعرجات وكثبان من رمال السياسة تجمعت في الطريق بفعل عوامل عدة.. نحن جميعًا أمام مسؤولية تاريخية حكامًا وشعوبًا ونخبًا مثقفة كي نعمل سويًا وفقًا لرؤية تستشرف المستقبل وتعمل على تفكيك الغام السياسة فلا مستحيل أمام العقول النيرة والنوايا الصافية فكل أمر مهما صعب له مفتاح للحل والتسوية.. تحية من القلب لوالدنا الملك سلمان فهو ربان السفينة المقتدر على قيادة دفتها نحو بر الأمان والاستقرار والتنمية. من العلا الى العليا وخليجنا واحد.. كتبته د.فوزية القحطاني

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