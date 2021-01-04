حيرة جماهير الأهلي

لا يزال محبوا الأهلي في حيرة من أمر فريقهم هذا الموسم، فقد كان أقرب ما يمكن من اعتلاء صدارة الترتيب ولكنه خذل محبيه .

الأهلي مشكلته واضحه ففريق يمتلك هذا الخط الدفاعي لا يمكن ان ينافس على أي بطولة فكيف بفريق استقبل 17 هدف في 11 جولة ان يحقق اللقب؟ لذلك

يحتاج الأهلي لترميم خط دفاعه في الفترة الشتوية .

يمتلك الأهلي خط هجوم جيد بقيادة لاعبه السومه الذي غالبا ينتشل الأهلي من عثرات دفاعه ولكن السومه لوحده لا يكفي فأيضا يجب وجود رأس حربه بديل للسومه.

من حسن حظ الأهلي ان فلادان هو مدرب الأهلي في هذه الفترة الذي استطاع ان يتعامل مع ظروف وعناصر الفريق بشكل جيد ، رغم استغرابي لاعتراضات واستياء الكثير من محبي النادي ولكن الخوف ان يلغى عقده وعندها يعرفون قيمته الحقيقية .

ومضات/

*لا اعتقد ان رحيل فيتوريا سينهض بالنصر مما هو فيه .

*ضمك يبدو ان علاقته مع بن زكري ستنتهي قريبا اذا استمرت هذه النتائج للفريق.

*ابها بدون ملعب ومعاناته مستمرة تغلب عليها الموسم الماضي فهل يستطيع التغلب عليها هذا الموسم .

*متى نفرح بعودة الجماهير لحضور المباريات في الملاعب؟