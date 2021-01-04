مستشفى الزلفي يكرم القائمين علي برنامج أداء و المتميزين لعام 2020

الخليج – عبدالرحمن العطاالله : في اطار تحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة للمريض، أقام مستشفى الزلفي العام، بتدابير وقائية وأحترازية، حفل تكريم القائمين علي برنامج أداء المتميزين لعام 2020 .

وافتتح الحفل د محمد حامد المشرف علي برنامج أداء و أشاد بالدعم اللا محدود الذي توليه إدارة المستشفى لهذا البرنامج العملاق الذي يخدم رؤية المملكة 2030 .

ومن ثم عقبه كلمة المدير الطبي د شامل عبدالرحمن والذي بدوره تحدث عن الإنجازات التي يقدمها البرنامج و مدي مصداقية المعلومات والإحصائيات التي تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة و الفعالة والتي تصب في خدمه المريض.

كما أشاد بنتائج برنامج أداء و التي انعكست علي العمل برفع الكفاءة و الجودة.

ومن ثم كلمه مدير المستشفى الاخصائي عبد العزيز بن محمد الفهد و الذي اكد علي تميز مستشفى الزلفي العام وذلك بفضل الله ثم روح التكاتف بين الزملاء سواء الكوادر الصحية أو الإدارية و عملهم بروح الفريق الواحد و تفانيهم في العمل.

كما زف البشرى بافتتاح العيادة الافتراضية و التي تعد من احدث مشاريع التحسين في برنامج أداء و التي من المتوقع تقليل وقت انتظار العيادات الخارجية بنسبه 30٪ خلال العام الجاري.

وأضاف قائلا:”انا عاجز عن شكر زملائي الكرام” لعملهم الدؤوب و مبادراتهم العملية.

وفي الختام كرم مدير المستشفى أعضاء برنامج أداء و قدم لهم الشهادات و الهدايا.