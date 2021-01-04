شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين مقتل 11 من عمال المناجم فى باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عمال المناجم في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي الباكستان، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة آخرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الجريمة غير الإنسانية النكراء التي تعكس ظلامية الفكر الإرهابي البشع الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان وأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل 11 من عمال المناجم، وإصابة 3 آخرين، جراء هجوم مسلح بإقليم بلوشستان، مشيرة إلى أن الهجوم وقع ليلا، وأن العمال اختطفوا أولا، ونقلوا إلى مكان ناءٍ، حيث قتلهم المسلحون.

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يدين مقتل 11 من عمال المناجم فى باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.