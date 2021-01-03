الأردن... وزير الصحة: القانون يمنحنا الحق في إجبار المواطنين على تلقي لقاح كورونا

واعتبر الوزير الأردني، أن قانون الصحة العامة في بلاده يمنح الوزارة الحق في إجبار المواطنين على تلقى لقاح كورونا، حسب موقع "رؤيا" الأردني.

ورغم القانون إلا أن الوزير أكد أنه يميل إلى أن يكون التطعيم اختياريا وليس إجباريا.

وأضاف عبيدات في لقاء تلفزيوني، أن الإشاعات حول لقاح كورونا غير حقيقية، وأن الأردن يسعى لتلقيح 25% من السكان.

وبين الوزير أن الكمية الأولى من لقاح فايزر تصل الأردن في نهاية الشهر الجاري.

وأكد عبيدات أن نحو 135 ألف شخص تقدموا لأخذ لقاح كورونا، بينما تعمل الوزارة على الوصول إلى مليون شخص.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 83 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.8 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019.