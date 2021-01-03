مقتل 3 من الجيش الجزائري والقضاء على 6 مسلحين في عمليات عسكرية بيوم واحد

الجزائر- سبوتنيك. وأوضح بيان لوزارة الدفاع في الجزائر اليوم، أن أحد أفراد الجيش الجزائري برتبة عريف قتل خلال عمليات البحث والتمشيط المتواصلة منذ أمس قرب بلدية مسلمون، دائرة قوراية بولاية تيبازة شمالي البلاد، بجانب مقتل إرهابيين اثنين آخرين.
© AP Photo / Anis Belghoul
وأكد بيان للجيش الجزائري مقتل اثنين من عناصره، حيث ذكر "أثناء هذه العملية، التي لا تزال متواصلة، استشهد في ميدان الشرف الرقيب مباركي سعد الدين والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق".
وتمكن الجيش الجزائري في نهاية الشهر الماضي من تدمير 5 مخابئ لإرهابيين في بلدية العنصر بجيجل شمالي البلاد أيضًا.
كما أوضحت وزارة الدفاع أيضًا الشهر الماضي القبض على الإرهابي رزقان أحسن المدعو (أبو الدحداح)، بتلك المنطقة.
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