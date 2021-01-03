باستقبال طائرة من الخرطوم... مطار عدن يعود للعمل

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وصلت المطار بعد ظهر اليوم قادمة من الخرطوم.

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وأشارت الوكالة إلى أن المطار بدا خاليا من آثار التفجير الذي تسبب في تحطيم الزجاج وتناثر شظاياه.

ونقلت عن عادل حمران مسؤول الإعلام في المطار قوله إن: المطار عاد إلى العمل والأمور تسير بشكل سلس جدا.

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس السبت، أن إعادة تشغيل المطار ستبدأ اليوم وذلك عقب أيام من هجوم استهدف الحكومة اليمنية لحظة وصولها إلى مدرجه، أسفر عن مقتل وإصابة 135 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن "وزير النقل عبد السلام حميد وجه، خلال تفقده عملية تأهيل مطار عدن وإزالة الأضرار التي لحقت به جراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي طاله الأربعاء الفائت، بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات ابتداءً من يوم غدٍ الأحد".

وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باستهدافها لحظة وصولها إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن بـ 4 صواريخ باليستية.