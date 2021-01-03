وبحسب موقع " اليوم السابع"، اليوم الأحد، فقد نظمت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة من أجل استهداف كافة صور الخروج عن القانون.
وأوضح أن جهود الحملات في إطار الحد من تفشي فيروس أسفرت عن ضبط 4793 مقهى مخالف، وغلق 16660 محل مخالف لقرار الغلق.
وفيما يتعلق بقواعد ارتداء الكمامة، فقد أسفرت الحملات عن ضبط 173795 سائق نقل جماعي مخالفين لهذه القواعد.
وقبل أيام منحت وزارة العدل 21 وزارة و6 جهات حكومية حق الضبطية القضائية لـ"عدم ارتداء الكمامة".
وفي إطار ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، فقد أسفرت الجهود عن مصرع 7 عناصر إجرامية عقب تبادلهم إطلاق النار مع قوات الأمن، وضبط 221 عنصرا.
وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط 4961 قطعة سلاح ناري بحوزة 4186 متهما.
وفيما يتعلق بمواجهة المخدرات، تمكنت قوات الأمن من ضبط 8627 قضية مواد مخدرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الكمامة.. الشرطة المصرية تضبط 173 ألف شخص... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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