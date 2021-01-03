شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن مقتل وإصابة 24 حوثيًا في مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 24 عنصرًا من ميليشيا الحوثي -المدعومة من إيران- في محافظة مأرب.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن قيادي ميداني قوله: "إن الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال كمين نفذته قوات الجيش والمقاومة في جبهة المخدرة بمديرية صرواح غربي مأرب"، مشيرًا إلى أن بين القتلى قيادات حوثية ميدانية.

وأوضح القيادي الميداني أن العملية أسفرت عن تدمير مدرعة تابعة للميليشيا، وعلى متنها سلاح رشاش، مؤكدًا مقتل من كانوا على متن المدرعة من عناصر الميليشيا.

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