شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1005 إصابات و33 وفاة جديدة بـ"كورونا" فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1005 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 443.146 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 33 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7485 حالة، كما تم تسجيل 1225 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 413.393.

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 1005 إصابات و33 وفاة جديدة بـ"كورونا" فى 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.