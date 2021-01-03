شكرا لقرائتكم خبر عن فى لقطة طريفة.. نعامتان تسابقان ولى عهد دبى بينما يقود دراجته الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، لديه شغف كبير بقيادة الدراجات الهوائية، إذ رصدته عدسات الكاميرات أكثر من مرة يمارس هذه الرياضة.

وفى فيديو طريف ولقطة مميزة، التقطت عدسات الكاميرات صور وفيديوهات لولى عهد دبى، وهو يقود الدراجة الهوائية برفقة آخرين، فيما ظهر فى المشهد نعامتين وهما تتسابقين مع ولى عهد دبى، وبدت أن إحدى النعامات تسبق ولى عهد دبى بالفعل.

وسابقا نشر ولى عهد دبى صورة ترصد نعامة ظهرت فجأة على الطريق أمامه ومجموعة من قائدى الدراجات الهوائية، قائلا:"حدث وشيك".



النعامة وولى عهد دبى



النعامة

ونشر حمدان بن محمد الفيديو عبر حسابه الرسمى بموقع انستجرام، وظهرت نعامة وهى تجرى بسرعة فائقة قبل أن تقطع الطريق بسرعة أمام قائدى الدراجات لتسير على الجانب الآخر من الطريق، ليظهر بعدها بثوانى فى الفيديو نعامة أخرى.

ومن جهة أخرى شارك حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بفيديو يجمعه مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي، خلال أداء التمرينات الرياضية في الجيم، معلقا عليه قائلا :"مع الأفضل".