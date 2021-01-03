شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن يعلن الحصول على 3 ملايين جرعة للتطعيم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن اليوم الأحد إن بلاده أبرمت اتفاقا مع فايزر وشريكتها بيونتيك لشراء مليون جرعة من لقاح كورونا، كما ستحصل على مليوني جرعة أخرى من برنامج كوفاكس بمنظمة الصحة العالمية، مضيفا أن هناك محادثات للحصول على المزيد من الجرعات.

ولم يذكر الخصاونة في كلمته إلى البرلمان متى سيحصل الأردن على الجرعات لكن مسؤولين في وزارة الصحة قالوا إنهم يتوقعون وصول الإمدادات الأولى من لقاح الشركة الأمريكية في فبراير المقبل.

وأعدت برنامج كوفاكس منظمة الصحة العالمية لضمان حصول سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في أنحاء العالم على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الصحة نذير عبيدات إن الحكومة تأمل في طرح برنامج تحصين مجاني لأكثر من 10% من السكان وعددهم عشرة ملايين نسمة.

وسجل الأردن 1540 حالة إصابة جديدة اليوم الأحد و26 حالة وفاة. وبلغ إجمالي عدد من أصيبوا بالمرض منذ ظهوره في الأردن في أوائل مارس حتى اليوم 298208 حالات وتوفي 3903 مصابين بالمرض.