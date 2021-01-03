في هذا الموعد... رفع الحصانة عن نواب البرلمان المصري

وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم"، أن مدة عمل مجلس النواب الحالي تنتهي في التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري.

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وأوضح الموقع أنه في ذلك التوقيت تسقط عنهم الحصانة البرلمانية، والتي كانوا يتمتعون بها وفق الدستور المصري.

وحسبما ذكر الموقع فإن المادة "106" من الدستور المصري تحدد موعد إسقاط الحصانة عن نواب البرلمان الحاليين.

وجاء في المادة أن: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته".

ووفقا لهذه المادة، فإن عضوية نواب المجلس تنتهي في 9 يناير الجاري، بعد أن عقد برلمان 2015 أولى جلساته في العاشر من يناير 2016، ومن ثم ترفع الحصانة عنهم بعد 6 أيام.

وأشار الموقع إلى أن سباق انتخابات مجلس النواب 2020 في مصر، قد انتهى، ويكتمل المجلس بقرار رئيس الجمهورية تعيبن نسبة الـ 5٪ البالغ عددهم 28 عضوا.