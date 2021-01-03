نصر الله: المقاومة هي التي تحمي لبنان وتحافظ على حقوقه وسيادته

وأضاف: "نعم الجمهورية الإيرانية هي التي تدعم المقاومة بالسلاح والصواريخ ونحن وغزة جبهة أمامية في وجه الاحتلال الإسرائيلي".
© AFP 2020 / -
واعتبر نصر الله أن "الدعم الإيراني للمقاومة غير مشروط وكل المعارك التي خاضتها المقاومة كانت من أجل تحرير لبنان والدفاع عن أرضه ومياهه وستبقى كذلك"، حسب مراسلة "سبوتنيك".
ولفت إلى أن "الإسرائيليين أعلنوا أنهم رفعوا نسبة الاستنفار إلى أعلى المستويات بسبب هذه الذكرى السنوية، واليوم المنطقة في حالة توتر شديد وأي حادث لا نعرف إلى أين يجر المنطقة".
وأضاف حسن نصر الله "الأمريكيون يتصرفون بحالة خوف وانتظار، والأخوة في إيران يفترضون أن ترامب قد يحضر لشيء ما، وأنا أقول إن هذه الحادثة ستبقى حاضرة بقوة".
وتابع: "البعض يفترض ان إيران ستعتمد على وكلائها للرد على اغتيال سليماني وأنا أقول إن إيران ليست ضعيفة ولا تطلب شيئا وهي تقرر عندما تريد أن ترد أمنيا أو عسكريا بما يتناسب مع الحادثة".
وتوجه للأمريكيين بالقول: "عندما تقتلون قادتنا نزداد عنادا وتصلبا وتمسكا بالحق".
وأوضح نصر الله أن "تداعيات اغتيال سليماني على درجة عالية من الأهمية، و شعار إخراج أمريكا من المنطقة ما كان ليصبح شعارا لولا هذه الحادثة التاريخية وضخامتها".
لافتا إلى أن الأمريكيين اخترعوا داعش باعتراف أحد كبار الجنرالات الأمريكيين.
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من يغلب من...الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي
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